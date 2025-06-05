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"Фактор.by" в Бресте. Ждем всех желающих!
Брест, встречай "Фактор.by"! Творческая группа Белтелерадиокомпании дает шанс первому региону Беларуси распеться и показать себя во весь голос.
Пятый сезон начнется для брестчан в полдень. Заявку можно заполнить на месте, достаточно отсканировать QR-код смартфоном и в ней подробно рассказать о себе.
Это уже сделали 80 амбициозных участников из Гродно и области, где отбор объединил как школьников, сдающих централизованные экзамены и грезящих о сцене, так и умудренных опытом агрономов, электриков, программистов.
Команда талант-шоу готова слушать каждое соло до пятницы, 6 июня. Место встречи: Брест, улица Чкалова, 7.