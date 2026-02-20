"Фальклорныя скарбы Беларусі": новые альбомы презентовали в ЦНБ им. Якуба Коласа НАН

Неделя родного языка продолжается. В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа презентовали новые альбомы из серии "Фальклорныя скарбы Беларусі".

Особенность этих изданий в вытинанках - резные узоры украсили два новых тома сборника.

В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН презентовали серии альбомов "Фальклорныя скарбы Беларусі". За год Национальная академия наук создала два тома сборника. Содержание придается гласности впервые.