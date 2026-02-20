3.74 BYN
"Фальклорныя скарбы Беларусі": новые альбомы презентовали в ЦНБ им. Якуба Коласа НАН
Автор:Александра Трушкевич
Неделя родного языка продолжается. В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа презентовали новые альбомы из серии "Фальклорныя скарбы Беларусі".
Особенность этих изданий в вытинанках - резные узоры украсили два новых тома сборника.
