Фестиваль "Арт-Минск" возвращается с рекордными 1500 заявками

Фестиваль "Арт-Минск" возвращается с новым рекордом. В этом сезоне количество заявок превысило полторы тысячи, из которых эксперты отобрали 550 лучших работ. Представлены произведения мастеров из Беларуси, России, есть участники из Болгарии. Для 70 авторов участие в форуме стало дебютным.

Екатерина Янковская, куратор фестиваля современного искусства "Арт-Минск-2026"

Екатерина Янковская, куратор фестиваля современного искусства "Арт-Минск-2026": "Нет ограничений в плане тематики, возраста участника, какого-то определенного статуса. Соответственно, мы видим некий срез белорусского искусства, как оно трансформировалось за последние полгода. Процесс отбора заявок, в частности, дает возможность очень глубоко исследовать то, что происходит в белорусском культурном поле".

Проект существует с 2018 года. Каждый год фестиваль собирает аншлаг, только в первый день проекта его посетили свыше 3,5 тыс. человек. Неизменно фестиваль вызывает большой интерес среди молодежи. Сегодня художники умеют совмещать искусство с высокими технологиями.

"На этой выставке я бываю ежегодно. И мне очень приятно видеть работы автора по фамилии Шаппо. Его работы запомнились с первой выставки и остаются довольно выразительными и уникальными. И мне именно его всегда приятно увидеть", - поделился впечатлениями посетитель мероприятия Алексей Муравский.

На главной художественной сцене страны палитра жанров пестрит разнообразием. Перед зрителем предстают графика, скульптура, фотография, инсталляция. Самым востребованным направлением у молодых авторов остается живопись.