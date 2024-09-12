Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" стартовал в Минске

Объединяя международное культурное пространство. В Минске стартовал показ конкурсных фильмов фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC".



Традиционно мероприятие проходит на территории России и Беларуси. В нынешнем году география участников расширилась.



В фестивале принимают участие 16 государств, в том числе Иран, Бангладеш, Индия, Турция и Китай. В этом сезоне представлено рекордное количество лент - 324 (в прошлом году было 250).



Среди главных тем - памятные даты Великой Отечественной войны, освоение космоса и проекты будущего во благо всего человечества. За два дня пройдут 17 открытых кинопоказов, запланировано также проведение круглых столов и мастер-классов.

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель жюри фестиваля (Россия): "Начинаем в Смоленске, потом переезжаем в Минск, так что в целом программа и концепция фестиваля - Евразия. Документальные фильмы со всего евразийского пространства в широком понимании, то есть это не только бывшее советское пространство или постсоветское пространство, это и Ближний Восток, и дальняя Азия."

Ольга Шпилевская, директор МТРК "Мир" в Беларуси, член жюри фестиваля: "Помолодел авторский состав. Люди моложе - те, которые присылают свои документальные фильмы на фестиваль "Евразия.DOC". Но темы, которые они поднимают, вечные и важные. И вдвойне приятно, когда именно молодые люди обращают внимание и на тему войны, и на тему гибели в войне детей, женщин, на какие-то вечные ценности, когда они возвращаются к малой родине".