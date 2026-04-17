Фестиваль "Наши голоса" объединяет ребят, которые слышат мир тоньше и чувствуют искусство сердцем

Безграничный мир творчества и многогранная музыка души. Ежегодный фестиваль "Наши голоса" собирает на столичной сцене ребят, которые слышат мир тоньше и чувствуют искусство сердцем. Сотня участников со всей страны и 5 номинаций.

От гармонии академического хорового исполнения до энергии инструментальной музыки. Минск вновь принимает фестиваль для безгранично талантливых ребят - "Наши голоса". Праздник музыки - с республиканским масштабом. Инклюзивный хор "Радость души" задает ритм мелодичному празднику.

За кулисами - финальные репетиции, настройка инструментов и наставления педагогов.

География конкурса впечатляет: от областных центров до небольших агрогородков. В списке участников - почти сотни юных талантов. В этом году - 5 номинаций.