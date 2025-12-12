Фестиваль российского кино стартовал в Минске

Фильмом-открытием стала военная драма Максима Бриуса "Группа крови". Лента рассказывает о детском лагере смерти в Ленинградской области. Кинолента основана на реальных событиях.

В фестивальной афише еще найдется место для российских премьер. Впервые в Беларусь привезли спортивную драму "Первый на Олимпе", шпионский детектив России и Китая "Красный шелк " и другие.