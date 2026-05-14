Галерея Щемелева, экспозиции НОК и танцы "Хорошек": "Ночь музеев" стартует в Минске 15 мая
Автор:Редакция news.by
Первая волна "Ночи музеев" накроет эстетов уже 15 мая. Акцию открывает экспозиция Национального олимпийского комитета.
Тех, кто прошел предварительную регистрацию на сайте НОК, ожидает четыре экскурсии по спортивной истории Беларуси. Кульминацией станет встреча с призерами Олимпийских и Европейских игр, чемпионатов мира и Европы.
До 23 часов, не закроются галерея искусств Леонида Щемелева и арт-гостиная "Высокое место". В последней пространство заполнит белорусский танец от легендарных "Хорошек".