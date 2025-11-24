Триумфаторы радиопроекта "Маладыя таленты Беларусі" будут объявлены 14 декабря на гала-концерте

Флагманский радиопроект "Маладыя таленты Беларусі" близится к кульминации. На протяжении месяца члены жюри искали юные таланты на Красной, 4. Перед микрофоном дебютанты белорусской сцены. Это ученики музыкальных школ, колледжей, участники творческих коллективов. В конкурсном радаре гении в возрасте от 10 до 18 лет. Очные прослушивания проходили в Большой студии Дома радио.

В 2025 году на звание лучших претендуют конкурсанты в 10 номинациях. 24 ноября прошел финальный отборочный день. Под аккомпанемент Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании выступали ребята от 16 до 18 лет. Прослушивание прошло в четырех категориях: фортепиано, народные инструменты, струнно-смычковые и ударные инструменты, а также духовые.