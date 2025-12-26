Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Историко-краеведческий музей имени Тышкевичей презентовал экспозицию мастера из Жодино

Старинное искусство пирографии - на выставке в Логойске. Историко-краеведческий музей имени Тышкевичей презентовал экспозицию Игоря Коперского, мастера из Жодино, который выжиганием по дереву занимается с детства.

Популярное в советские времена творческое направление захватило художника в 10-летнем возрасте. На выставке "Огонь творчества" - демонстрация и коллекции инструментария мастера.

Пирографией Игорь Коперский увлекает и посетителей выставки. Со своими произведениями он ездит по всей Беларуси. Во время вернисажа знакомит зрителей с основами работы огнем по дереву.

Разделы:

КультураВыставки

Теги:

искусствомузей