Историко-краеведческий музей имени Тышкевичей презентовал экспозицию мастера из Жодино
Автор:Редакция news.by
Старинное искусство пирографии - на выставке в Логойске. Историко-краеведческий музей имени Тышкевичей презентовал экспозицию Игоря Коперского, мастера из Жодино, который выжиганием по дереву занимается с детства.
Популярное в советские времена творческое направление захватило художника в 10-летнем возрасте. На выставке "Огонь творчества" - демонстрация и коллекции инструментария мастера.
Пирографией Игорь Коперский увлекает и посетителей выставки. Со своими произведениями он ездит по всей Беларуси. Во время вернисажа знакомит зрителей с основами работы огнем по дереву.