История в нарядах представлена в Национальном художественном музее в Минске

История общества - через призму моды. Экспозиция в Национальном художественном музее охватывает почти два столетия развития костюма - с XIX по XXI века.

Два столетия моды в Национальном художественном музее Беларуси. Однако коллекции платьев, украшений и обуви представлены не по столетиям, а по десятилетиям. Здесь есть все, из чего состоит настоящая женщина.

По этой модной выставке можно путешествовать и изучать историю, как по карте. Каждое десятилетие раскрывается через характерные силуэты, материалы, дизайнерские решения и декоративные детали. Одежда, украшения и парфюмерия… У каждой эпохи - свой стиль и образ.

Самый старинный наряд выставки - платье, датируемое 1850-ми годами, а самый новый был создан совсем недавно современными дизайнерами. Уникальная модная коллекция собирается более 20 лет и постоянно пополняется. Один из последних экспонатов - свадебное платье из белорусской глубинки 1918 года. Его носила прабабушка подруги коллекционера Татьяны Федосовой.

Отдельный раздел посвящен послевоенной эпохе. Гардероб белорусок того времени также попал в экспозицию и ярко характеризует 40-50-е годы.

Картины и скульптуры художников XVIII–XIX веков гармонично дополняют исторические эпохи, отраженные в костюмах.