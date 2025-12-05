3.76 BYN
Итоги первого прямого эфира пятого сезона шоу "Фактор.by"
Свои таланты показали финалисты пятого сезона самого рейтингового шоу страны. Тот самый "Фактор.by" начал прямые эфиры на телеканале "Беларусь 1". Испытание не только на силу голоса, но и стойкость характера прошли 12 человек. Юбилейный сезон порадовал первыми рекордами. Беспрецедентное количество голосов отдали телезрители за своих фаворитов. За 15 минут на линию шоу поступило 50 тысяч звонков.
Без права на спасение проект покинул Александр Чернов. За него проголосовало меньшее количество зрителей. По итогам голосования из шоу выбыла Александра Носсоль.
Места в следующем прямом эфире получили 10 финалистов. Что будет дальше, узнаем в следующую пятницу на телеканале "Беларусь 1" в 20:45. Ретро-шоу станет тематикой второго прямого эфира "Фактор.by".