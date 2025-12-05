Итоги первого прямого эфира пятого сезона шоу "Фактор.by"

Свои таланты показали финалисты пятого сезона самого рейтингового шоу страны. Тот самый "Фактор.by" начал прямые эфиры на телеканале "Беларусь 1". Испытание не только на силу голоса, но и стойкость характера прошли 12 человек. Юбилейный сезон порадовал первыми рекордами. Беспрецедентное количество голосов отдали телезрители за своих фаворитов. За 15 минут на линию шоу поступило 50 тысяч звонков.