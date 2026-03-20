Иван Эйсмонт: Белтелерадиокомпания помогает участникам "Фактор. BY" исполнить их мечту

Еще недавно они были обычными школьниками, а сегодня - знаменитости. "Фактор. BY. Дети" - это шоу, где мечты сбываются быстрее, чем вы думаете. Телевизионные рейтинги после премьеры тоже не молчат. Говорят сами за себя. Доля телесмотрения преодолела планку в 23 %, а официальный инстаграм-аккаунт с трудом обрабатывает статистику просмотров.

Видео с 11-летней Ангелины Воронек из Минска собрало больше 4 млн просмотров. Девочка родилась в семье слабослышащих родителей. Настоящая принцесса выбрала песню из диснеевского мультфильма "Анастасия". Но кроме чистых нот и трепетных слов, ей понадобился язык жестов.

11-летняя Ангелины Воронек из Минска собрала больше 4 млн просмотров

- Такая девочка, просто чудо, ангел.

- Ох, я даже не задумывалась, как тяжело детям, которые не могут просто поговорить с родителями и услышать от них слова любви и поддержки.

- Какая светлая девочка, умничка, красавица, талантище. Чудес не бывает, но я все-таки верю, что когда-нибудь родители ее услышат. Здоровья всей семье и храни вас Господь!

- Умничка! Чуток не попало, но от волнения и не такое бывает. Голосок красивый, глубокий, но не поставлен. Песня сложная. Хороший педагог все поправит. Пела без фонограммы.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании, генеральный продюсер шоу "Фактор. BY. Дети": "Государство, наша компания, как государственная телерадиокомпания, делает самую важную миссию. Мы подставляем плечо белорусским талантам. Мы помогаем им продвигаться. Мы помогаем им исполнить их мечту".

Большие и взрослые профессионалы встали на цыпочки, чтобы один маленький человек дотянулся до микрофона. А теперь представьте: до этапа телекастингов дошли 60 таких артистов.

Здесь нет скидки на молочные зубы, но у звездных наставников есть возможность один раз нажать на золотую кнопку, что автоматически катапультирует участников в команду наставника. Все абсолютно безопасно, просто эти счастливчики минуют дополнительные испытания на этапе "стулья".

Зара, заслуженная артистка России, наставник шоу "Фактор. BY. Дети"

Зара, заслуженная артистка России, наставник шоу "Фактор. BY. Дети": "Сегодня мы прослушаем около 30 участников. Я не знаю, как мы это будем делать. Я слышала, как дети распеваются. И уже мурашки по коже".