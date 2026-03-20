Иван Эйсмонт: Белтелерадиокомпания помогает участникам "Фактор. BY" исполнить их мечту

Еще недавно они были обычными школьниками, а сегодня - знаменитости. "Фактор. BY. Дети" - это шоу, где мечты сбываются быстрее, чем вы думаете. Телевизионные рейтинги после премьеры тоже не молчат. Говорят сами за себя. Доля телесмотрения преодолела планку в 23 %, а официальный инстаграм-аккаунт с трудом обрабатывает статистику просмотров.

Видео с 11-летней Ангелины Воронек из Минска собрало больше 4 млн просмотров. Девочка родилась в семье слабослышащих родителей. Настоящая принцесса выбрала песню из диснеевского мультфильма "Анастасия". Но кроме чистых нот и трепетных слов, ей понадобился язык жестов.

- Такая девочка, просто чудо, ангел.

- Ох, я даже не задумывалась, как тяжело детям, которые не могут просто поговорить с родителями и услышать от них слова любви и поддержки.

- Какая светлая девочка, умничка, красавица, талантище. Чудес не бывает, но я все-таки верю, что когда-нибудь родители ее услышат. Здоровья всей семье и храни вас Господь!

- Умничка! Чуток не попало, но от волнения и не такое бывает. Голосок красивый, глубокий, но не поставлен. Песня сложная. Хороший педагог все поправит. Пела без фонограммы.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании, генеральный продюсер шоу "Фактор. BY. Дети": "Государство, наша компания, как государственная телерадиокомпания, делает самую важную миссию. Мы подставляем плечо белорусским талантам. Мы помогаем им продвигаться. Мы помогаем им исполнить их мечту".

Большие и взрослые профессионалы встали на цыпочки, чтобы один маленький человек дотянулся до микрофона. А теперь представьте: до этапа телекастингов дошли 60 таких артистов.

Здесь нет скидки на молочные зубы, но у звездных наставников есть возможность один раз нажать на золотую кнопку, что автоматически катапультирует участников в команду наставника. Все абсолютно безопасно, просто эти счастливчики минуют дополнительные испытания на этапе "стулья".

Зара, заслуженная артистка России, наставник шоу "Фактор. BY. Дети": "Сегодня мы прослушаем около 30 участников. Я не знаю, как мы это будем делать. Я слышала, как дети распеваются. И уже мурашки по коже".

Еще больше детской искренности, затейливых историй и высоких нот в новом эпизоде шоу для всей семьи "Фактор. BY. Дети". Спойлер, вы не сможете оторваться от экрана.

