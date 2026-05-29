Иван Эйсмонт: На телевидении сложно в один день сделать все идеально, но мы к этому стремимся
Белтелерадиокомпания уже получила первую награду -именно за лучшую общественно-политическую, публицистическую программу "Время выбрало нас". Также по одной статуэтке получили коллеги с СТВ, телеканала "Мир" и ОНТ.
У Белтелерадиокомпании есть шансы получить еще больше наград - медиахолдинг представлен в 11 номинациях.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "Я бы хотел подвести итоги работы нашего телевидения в целом. Может быть, банальную вещь скажу о том, что, конечно, нужно всегда стремиться к лучшему. Есть над чем работать. Это такая достаточно очень сложная отрасль, чтобы в один день сделать все идеально. Но я точно знаю, что все к этому стремятся. И для меня очевидно, что телевидение делает прогресс. Особенно я рад за местное телевидение, за местные небольшие телекомпании, которые и визуально, и что касается внутреннего наполнения, меняются. Появилось очень много интересных проектов, очень хороших. За них голосует зритель. Этому есть объективное подтверждение результатами телевизионных измерений. В интернете огромное количество просмотров наших проектов".
Премия "Телевершина" доказывает, что белорусская журналистика постоянно трансформируется: с каждым годом появляется все больше новых авторских проектов, интереснызх программ, появляются новые лица и даже телеканалы.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "За прошедшие два года у нас достаточно достижений. Появилось три новых республиканских телеканала: "Первый информационный", "Спорт-ТВ" и "Воен-ТВ". Мы запустили видеохостинг VIDEOBEL.BY , где телеканалы в том числе - основные поставщики контента в цельном или каком-то сегментированном виде. Мы добились увеличения объема белорусского национального контента в эфире белорусских телеканалов до 60 %. Когда-то мечтали о 30 %. Ну и в целом в доле телесмотрения белорусский контент занимает 73 с небольшим процента. Это такие особые достижения".
Конкурс "Телевершина" проводится с 2005 года. Его учредителями являются Министерство информации Республики Беларусь, Национальная государственная телерадиокомпания, ЗАО "Второй национальный телеканал" и ЗАО "Столичное телевидение".