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Ханок о белорусской эстраде: Сегодня суперхитов нет вообще
Эстрада - это профессия временных эмоций и временных людей. Таким мнением поделился народный артист Беларуси Эдуард Ханок в "Актуальном интервью".
"Я думаю, что эстрада - это профессия временных эмоций и временных людей. Когда еще учился в училище и даже еще раньше, я видел, что эстрада была, по сравнению с российской, на слабом уровне, так сказать, провинциальная эстрада, - сказал народный артист о творчестве в Беларуси. - И вдруг появляется Мулявин. Мулявин поднял такую волну здесь, и именно на этой волне возникли и "Верасы", и "Сябры". Если бы Мулявина не было, они были бы просто местечковыми ансамблями".
Популярность эта определяется наличием хитов, так называемых, высшей ступенькой - суперхитами. Это песни, которые, неважно, нравятся или нет, их все знают, потому что они из всех утюгов звучат. Вот сегодня суперхитов нет вообще. Хитов навалом.
"Песен, которые вся Беларусь пела бы с удовольствием, нет. Но это временное явление, страна набирает обороты", - отметил он.
В России, по его словам, после таких артистов, как Алла Пугачева, Анна Герман, Муслим Магомаев, никого на таком уровне не было. "Лепс и Киркоров были этажом ниже все-таки. Это были хорошие, крепкие артисты, - подчеркнул Эдуард Ханок. - Здесь, к сожалению, нет продюсеров, этих людей, которые вкладывали деньги, которые раскручивали. Талантов много, но их нужно раскручивать".