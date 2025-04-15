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Ханок о белорусской эстраде: Сегодня суперхитов нет вообще

Ханок о белорусской эстраде: Сегодня суперхитов нет вообще

Эстрада - это профессия временных эмоций и временных людей. Таким мнением поделился народный артист Беларуси Эдуард Ханок в "Актуальном интервью".

"Я думаю, что эстрада - это профессия временных эмоций и временных людей. Когда еще учился в училище и даже еще раньше, я видел, что эстрада была, по сравнению с российской, на слабом уровне, так сказать, провинциальная эстрада, - сказал народный артист о творчестве в Беларуси. - И вдруг появляется Мулявин. Мулявин поднял такую волну здесь, и именно на этой волне возникли и "Верасы", и "Сябры". Если бы Мулявина не было, они были бы просто местечковыми ансамблями".

Популярность эта определяется наличием хитов, так называемых, высшей ступенькой - суперхитами. Это песни, которые, неважно, нравятся или нет, их все знают, потому что они из всех утюгов звучат. Вот сегодня суперхитов нет вообще. Хитов навалом.
Эдуард Ханок

"Песен, которые вся Беларусь пела бы с удовольствием, нет. Но это временное явление, страна набирает обороты", - отметил он.

В России, по его словам, после таких артистов, как Алла Пугачева, Анна Герман, Муслим Магомаев, никого на таком уровне не было. "Лепс и Киркоров были этажом ниже все-таки. Это были хорошие, крепкие артисты, - подчеркнул Эдуард Ханок. - Здесь, к сожалению, нет продюсеров, этих людей, которые вкладывали деньги, которые раскручивали. Талантов много, но их нужно раскручивать".

Эдуард ХанокАктуальное интервью