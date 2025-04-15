Ханок о белорусской эстраде: Сегодня суперхитов нет вообще

"Я думаю, что эстрада - это профессия временных эмоций и временных людей. Когда еще учился в училище и даже еще раньше, я видел, что эстрада была, по сравнению с российской, на слабом уровне, так сказать, провинциальная эстрада, - сказал народный артист о творчестве в Беларуси. - И вдруг появляется Мулявин. Мулявин поднял такую волну здесь, и именно на этой волне возникли и "Верасы", и "Сябры". Если бы Мулявина не было, они были бы просто местечковыми ансамблями".