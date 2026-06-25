24 июня во Франции стало самым жарким днем за всю историю наблюдений

Волна нестерпимого зноя обрушилась на Западную Европу. В большинстве столиц Старого Света стоит жара, какой не было многие десятилетия.

Во Франции 24 июня стало самым жарким днем за всю историю наблюдений: в 50 департаментах страны воздух прогрелся до 40 градусов, а в Париже - и вовсе почти 45.

Ничуть не легче в Лондоне: там - до 39 градусов жары, в Берлине температура достигала 38 градусов.

Облегчения синоптики пока не обещают. В той же Франции ожидают в ряде регионов - плюс 47: парижане спасаются у воды - купаются в Сене, несмотря на скандально известное качество.