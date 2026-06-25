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24 июня во Франции стало самым жарким днем за всю историю наблюдений
Волна нестерпимого зноя обрушилась на Западную Европу. В большинстве столиц Старого Света стоит жара, какой не было многие десятилетия.
Во Франции 24 июня стало самым жарким днем за всю историю наблюдений: в 50 департаментах страны воздух прогрелся до 40 градусов, а в Париже - и вовсе почти 45.
Ничуть не легче в Лондоне: там - до 39 градусов жары, в Берлине температура достигала 38 градусов.
Облегчения синоптики пока не обещают. В той же Франции ожидают в ряде регионов - плюс 47: парижане спасаются у воды - купаются в Сене, несмотря на скандально известное качество.
Жизнь граждан осложняют и "зеленые" безумства властей: в целях извращенной заботы об окружающей среде во Франции не включают кондиционеры в автобусах, метро и железнодорожных поездах: любая поездка превращается в настоящую пытку. Зной стал испытанием для всех европейцев: жара привела к всплеску смертности.