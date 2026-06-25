В Минске открыли памятник легендарному летчику Александру Мамкину

Сохранение исторической памяти - это связь поколений и общая гордость. Символично, что в дни Форума регионов Беларуси и России в Минске открыли памятник Александру Мамкину - легендарному летчику, ставшему национальным героем двух народов.

В 1944 году вместе с товарищами он переправил в тыл около 200 сирот Полоцкого детского дома. Последний, 75-й рейс пилота стал бессмертным. Сгорая заживо, он посадил подбитый самолет на освобожденной территории. 10 детей‑сирот, двое раненых партизан и воспитательница - все остались живы, но сам он погиб. У Мамкина не было своих детей, но в свои 27 лет он стал отцом для всех спасенных.

Сергей Соболев, секретарь ОО "Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне":

"Это была совершенно необыкновенная партизанская эскадрилья, которая объединяла летчиков гражданской авиации 105-го гвардейского авиационного полка гражданского воздушного флота. Они летали в любую погоду, в самых невероятно сложных условиях и практически этим спасали свою жизнь и жизнь партизанских отрядов. Они вывозили раненых, уникальные документы из партизанских зон, пленных, высоких немецких начальников. Они привозили боеприпасы тогда, когда заканчивался последний патрон".

Сергей Соболев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b3127d-f116-48bc-a2df-ba413b0b9413/conversions/50d3b74c-0dd9-4d40-aa5f-ea2646eadc61-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b3127d-f116-48bc-a2df-ba413b0b9413/conversions/50d3b74c-0dd9-4d40-aa5f-ea2646eadc61-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b3127d-f116-48bc-a2df-ba413b0b9413/conversions/50d3b74c-0dd9-4d40-aa5f-ea2646eadc61-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b3127d-f116-48bc-a2df-ba413b0b9413/conversions/50d3b74c-0dd9-4d40-aa5f-ea2646eadc61-xl-___webp_1920.webp 1920w