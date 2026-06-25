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В Минске открыли памятник легендарному летчику Александру Мамкину
Сохранение исторической памяти - это связь поколений и общая гордость. Символично, что в дни Форума регионов Беларуси и России в Минске открыли памятник Александру Мамкину - легендарному летчику, ставшему национальным героем двух народов.
В 1944 году вместе с товарищами он переправил в тыл около 200 сирот Полоцкого детского дома. Последний, 75-й рейс пилота стал бессмертным. Сгорая заживо, он посадил подбитый самолет на освобожденной территории. 10 детей‑сирот, двое раненых партизан и воспитательница - все остались живы, но сам он погиб. У Мамкина не было своих детей, но в свои 27 лет он стал отцом для всех спасенных.
Сергей Соболев, секретарь ОО "Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне":
"Это была совершенно необыкновенная партизанская эскадрилья, которая объединяла летчиков гражданской авиации 105-го гвардейского авиационного полка гражданского воздушного флота. Они летали в любую погоду, в самых невероятно сложных условиях и практически этим спасали свою жизнь и жизнь партизанских отрядов. Они вывозили раненых, уникальные документы из партизанских зон, пленных, высоких немецких начальников. Они привозили боеприпасы тогда, когда заканчивался последний патрон".
Подвиг Мамкина на белорусской земле скрепил братские народы узами священной памяти. В дни проведения Форума регионов Беларуси и России открывается новая страница в летописи общей истории.