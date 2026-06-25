С 1 июля 2026 года вводится налоговый минимум на профдоход

С 1 июля в Беларуси вводится обязательный налоговый минимум для плательщиков налога на профдоход. Теперь ежемесячно такие граждане должны заплатить в бюджет как минимум 45 рублей, независимо от полученных доходов.

Прежде такие плательщики добровольно фиксировали свои полученные доходы, то есть формировали чеки в приложении "Профдоход", а с них отчислялось в качестве налога 10 % суммы.

Но кто-то вел деятельность периодически и тогда налоги за некоторый срок мог вообще не платить. Теперь введен базовый минимум для всех.