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С 1 июля 2026 года вводится налоговый минимум на профдоход
Автор:Редакция news.by
С 1 июля в Беларуси вводится обязательный налоговый минимум для плательщиков налога на профдоход. Теперь ежемесячно такие граждане должны заплатить в бюджет как минимум 45 рублей, независимо от полученных доходов.
Прежде такие плательщики добровольно фиксировали свои полученные доходы, то есть формировали чеки в приложении "Профдоход", а с них отчислялось в качестве налога 10 % суммы.
Но кто-то вел деятельность периодически и тогда налоги за некоторый срок мог вообще не платить. Теперь введен базовый минимум для всех.
Для тех же физических лиц, кто является получателями пенсий, минимальная сумма налога устанавливается в размере 18 белорусских рублей.