Христианский базис в технологичном веке: в Минске открылись XI Рождественские чтения

Форум, объединяющий церковь, образование и общество, 2 декабря открылся в Национальной библиотеке Беларуси. Стартовали XI Белорусские образовательные Рождественские чтения.

Выставочные пространства библиотеки превратились в масштабную панораму культурной памяти. Представлена "Белорусская батлейка" как национальный символ воспитания, архивные фотографии утраченных храмов Гомельской земли, материалы о подвиге священнослужителей в годы Великой Отечественной войны, а также издательские новинки духовной литературы.

Торжество началось с молитвы и гимна Беларуси. Наградили победителей конкурса "Свет милосердия" имени протоиерея Кирилла Шолкова.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Стараемся подумать и поговорить на тему: что нужно современному человеку? На что обратить внимание, как помочь и поддержать в этом быстроменяющемся мире, порой напряженном. И при этом дать человеку твердые основания, чтобы он шел по жизни спокойно и уверенно. Конечно, для этого нужна вера".

Иерей Николай Повный, клирик прихода храма Всех Святых г. Минска:

"Это крупнейший форум, который давно вышел за пределы сугубо церковной жизни, он стал масштабным событием для нашей страны, в котором принимают участие церковь, государственные структуры, общественные объединения. Это диалог, в процессе которого мы отвечаем на вопросы современности и показываем общественности как в реалиях 21 просвещенного века, бурно развивающегося технологического процесса сохранить христианский базис".

На этот раз фокус на "просвещение и современность: формирование личности и вызовы времени". Главную тему форума определили выступления духовенства и экспертов. Среди спикеров пленарного заседания Герой Беларуси Марина Василевская.