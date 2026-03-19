Китайские дипломаты посетили Дом радио в Минске

Узнать больше о каналах Белтелерадиокомпании. Дом радио открыл двери для гостей. Для дипломатов Посольства Китая подготовили не только экскурс в историю радиовещания, но и презентацию современных возможностей Белорусского радио.

На Красной, 4 в Минске экскурсии проводятся регулярно, но вот дипломаты - гости редкие, прежде всего, из-за плотных графиков. Но если есть возможность - двери для друзей всегда открыты.

Для представителей китайской дипломатии провели краткий ликбез о столетней истории белорусского радио и фондах, хранящих тысячи часов уникального аудиоконтента. О секретах уже современного вещания говорили в студиях радиоканалов крупнейшего медиахолдинга страны. К слову, узнавать новости из Беларуси можно и на китайском языке в международном эфире.

Всепогодный диалог Минска и Пекина - это ведь не только про политику, экономику или бизнес. Культура - важный элемент всестороннего партнерства. Творческий сюрприз для гостей подготовили музыкальные коллективы БТ с китайским акцентом.