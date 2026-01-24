Ко дню рождения Высоцкого оркестр Белтелерадиокомпании даст праздничный концерт

Виктор Бабарикин, дирижер Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании, заслуженный артист Беларуси: "Уже не первый год мы на сцене вместе с Артуром Александровичем, мы с ним давно дружим. Эта программа была показана и в Казахстане, она была тепло принята. И к нам приходят любители творчества Владимира Высоцкого, тем более это день рождения, его 25 января. Ну и, конечно же, есть и молодежь, которая впервые слышит эти стихи, эти песни. Программа живет уже достаточно долго, около 10 лет, наверное. Специально к этой программе написаны две оркестровые фантазии, которые исполняет только оркестр, без вокалиста. То есть будет два номера в начале первого отделения, и второе отделение начинать будет только оркестр".