Ко дню рождения Высоцкого оркестр Белтелерадиокомпании даст праздничный концерт
Сегодня исполняется 88 лет со дня рождения легендарного поэта, актера, автора-исполнителя песен - Владимира Высоцкого. Традиционно в этот день Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании даст праздничный концерт.
Легендарные песни "Кони привередливые", "Он не вернулся из боя", "Баллада о любви" прозвучат в симфонических аранжировках. Специально для концерта были написаны два оркестровых сочинения.
Голосом шоу станет артист театра и кино - Артур Федорович. Многие произведения вокалист исполнит с гитарой в руках.
Виктор Бабарикин, дирижер Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании, заслуженный артист Беларуси: "Уже не первый год мы на сцене вместе с Артуром Александровичем, мы с ним давно дружим. Эта программа была показана и в Казахстане, она была тепло принята. И к нам приходят любители творчества Владимира Высоцкого, тем более это день рождения, его 25 января. Ну и, конечно же, есть и молодежь, которая впервые слышит эти стихи, эти песни. Программа живет уже достаточно долго, около 10 лет, наверное. Специально к этой программе написаны две оркестровые фантазии, которые исполняет только оркестр, без вокалиста. То есть будет два номера в начале первого отделения, и второе отделение начинать будет только оркестр".
За время существования программы ее сыграли пять оркестров.