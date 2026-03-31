Коллаборация без границ: почему белорусские и российские режиссеры нужны друг другу

Фото: freepik.com

Белорусские театры стали сотрудничать с российскими режиссерами. Один из последних примеров - Национальный академический театр имени Янки Купалы. Теперь у них в штате на постоянной основе находится главный российский режиссер Дмитрий Акимов.

Насколько хороши такие коллаборации, порассуждал в "Актуальном интервью" театральный педагог, режиссер (Россия) Глеб Черепанов.

"Это прекрасно, ведь мы братские во всех смыслах народы. Знаю, что белорусские режиссеры сейчас ставят спектакли в России, например, в Москве, а российские приезжают в Беларусь. Так и должно быть, потому что мы друг друга только обогащаем и дополняем. Уверен: это будет продолжаться и крепнуть. Кстати, фестивали очень этому способствуют, именно на них возникают знакомства и связи на долгие годы", - поделился мнением собеседник.

А еще после подобных фестивалей иногда на телефон приходят сообщения, которые меняют жизнь. Такая история случилась и с героем интервью. 13 лет назад молодым режиссером Глеб Черепанов впервые приехал в Могилев на фестиваль "М.@rt.контакт" в рамках участия в режиссерской лаборатории.

"После одной из репетиций я вернулся в гостиницу, и внезапно в ней выключился свет. На ресепшене выдали свечки, и я сидел с ней у зеркала, как будто происходило какое-то гадание. В этот момент мне пришло сообщение с предложением поработать в МХТ имени Чехова у Олега Табакова и поставить там спектакль. Написал это один из его помощников, который посмотрел пару моих работ подряд, когда я был в Могилеве", - вспомнил момент из своей творческой жизни театральный педагог.