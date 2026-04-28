Концерт-реквием "Каждый третий" состоится в Казани

В преддверии 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Казани состоится концерт-реквием "Каждый третий". Это уникальный белорусский проект, который стал манифестом того, что историю нельзя забывать.

Уникальный проект

Под немецкую оккупацию в Беларуси попало 8 млн жителей и 900 тыс. военнопленных. Почти в каждом районе страны для их уничтожения нацисты организовывали тюрьмы, концлагеря и гетто. За время войны Беларусь потеряла каждого третьего. И концерт-реквием - это дань памяти каждому погибшему.

Проект "Каждый третий" видели в Беларуси и Москве, а теперь состоится большой тур по российским городам. Первая в списке Казань, и не случайно. Судьбы многих жителей Татарстана, прошедших Великую Отечественную, тесно переплетены с Беларусью. Герой Советского Союза татарин Петр Гаврилов героически сражался при обороне Брестской крепости. А знаменитая 344-я стрелковая дивизия, которая была сформирована в Казани, за освобождение Беларуси получила название "Витебская".

Ирада Аюпова, министр культуры Татарстана:

"Для нас память не пустой звук. И мне кажется, этот проект в полной степени отражает то, что объединяет наши народы, то, что невозможно разрушить. У нас один культурный код, его невозможно перепрошить. Такие проекты лишний раз напоминают о том, что мы должны помнить".

"Каждый третий" - личная боль каждого белоруса

С 2021 года Генеральная прокуратура Беларуси занимается восстановлением исторической правды -той правды, которую сегодня пытаются замолчать или переписать. То, что происходило на территории нашей страны с 1941 по 1944 год, официально признано геноцидом мирного населения Беларуси. Концерт-реквием "Каждый третий" - это уникальный проект. Он объединил театральное и музыкальное искусство с архивными документами, фото- и кинохроникой того времени. Каждое выступление, каждый эпизод - это боль и трагедия конкретного человека.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b8569d-568a-4d47-98be-1bdd0b5c534f/conversions/f4b68c47-fa2c-45e1-9692-6fdc094d3805-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b8569d-568a-4d47-98be-1bdd0b5c534f/conversions/f4b68c47-fa2c-45e1-9692-6fdc094d3805-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b8569d-568a-4d47-98be-1bdd0b5c534f/conversions/f4b68c47-fa2c-45e1-9692-6fdc094d3805-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b8569d-568a-4d47-98be-1bdd0b5c534f/conversions/f4b68c47-fa2c-45e1-9692-6fdc094d3805-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Усова, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

"Этот проект очень личный для каждого белоруса, личный для тех, кто смотрит его в зале, личный для тех людей, которые стоят на сцене. Поэтому сама задумка и реализация этого проекта были естественным продолжением той памяти, которую каждый белорус несет в своем сердце".

Концерт-реквием поражает своим масштабом. На сцену выходят более 100 артистов в возрасте от 6 до 70 лет. Также звучат известные советские и современные музыкальные произведения. Многие написаны специально для проекта. Кстати, именно в Казани состоится премьера новой песни.