Концерт-реквием "Каждый третий" - уникальный формат рассказа о геноциде белорусского народа

В память о каждом павшем. Уникальный формат рассказа о геноциде белорусского народа - концерт-реквием "Каждый третий" - возвращается на сцену Дворца Республики.

Внуки победителей - современные авторы слов, музыки, актеры и певцы - о самой страшной трагедии Беларуси. Уничтожено 12348 населенных пунктов. Минск от нацистской оккупации в 1100 дней еле уберег 70 домов. А сколько невинно погибших, мы до сих пор не знаем точной цифры. Потеряла каждая семья. Посвящение аккордами, рифмами об ужасающих фактах, которые до сих пор вскрывает Генеральная прокуратура. Память, которая касается каждого, восстанет уже в воскресенье, 6 апреля. Зрителей каждой из областей и Минска ждет марафон показов до 12 апреля. Один вечер одной области. Первыми в столицу приглашены жители Брестской области. 4 апреля во Дворце Республики прошли первые репетиции.

Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:

"Нововведения будут, потому что появились новые факты у прокуратуры. Поэтому там есть определенная такая вставка, которая является документальной. И уже по новым данным прокуратуры будут правильные данные о количестве жертв".

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"Когда ты сталкиваешься с этой темой, когда ты понимаешь, что это все касалось и твоих семей. Вот у меня, например, бабушки, они попали в концлагерь. И когда я смотрю на это, я понимаю, что там какая-то часть меня есть. Я думаю, что каждый из наших артистов тоже это понимает, поэтому к этому невозможно быть равнодушным. Мне кажется, 10, 20, 30 показов будет, но оно все равно будет трогать наши сердца, как, я думаю, будет трогать и сердца зрителей", - уверена Владислава Артюковская.

Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства "Хвілінка":

"Самая страшная фраза, когда было поколение детей, которое хоронило свои игрушки. Мне было достаточно несколько лаконичных слов для того, чтобы они прониклись этим, для того, чтобы они, наверное, самое главное, захотели посмотреть фильмы о войне, захотели посмотреть сюжеты о войне, захотели почитать книги о войне. Ни в коем случае назидательно такие вещи не воспитываются. Нужно действительно выстроить диалог. Я очень счастлива как художественный руководитель "Хвілінкі", что, наверное, мы достигли самого главного в том, что дети очень естественны на сцене. Это может быть только тогда, когда человек это внутренне проживает".

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:

"Ни один рассказ не может, наверное, так подробно донести эту тему, как она раскрывается в этом нашем проекте. Он просто необходим для того, чтобы мы понимали, насколько важен наш мир, насколько важна наша безопасность, в которой мы сейчас живем".

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