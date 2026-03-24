"Крокі" к большой сцене: VIII Международный детский театральный форум проходит в Минске
Международный детский театральный форум в столице объединил 170 юных актеров из Беларуси и России. В программе 12 спектаклей, в том числе поучительная сказка "Таинственный гиппопотам" о дружбе, "Что же такое мы..." о стойкости, мужестве и силе духа советского народа и "Пятое измерение" о лучших моментах детства.
"Мы привезли чудесный спектакль "Лети, аистенок, лети!", в нем отражена славянская душа", - отметил руководитель образцового детского театра "Летуценнікі" Любанской детской школы искусств Василий Котковец.
Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
"У нас есть профессиональное жюри, которое будет отсматривать спектакли. 26 марта мы подведем итоги и определим победителя".
Форум "Крокі" проходит накануне Международного дня театра и продлится 3 дня. В программе экскурсии и мастер-классы для юных актеров, образовательные лекции для руководителей творческих коллективов.