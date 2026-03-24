"Крокі" к большой сцене: VIII Международный детский театральный форум проходит в Минске

Международный детский театральный форум в столице объединил 170 юных актеров из Беларуси и России. В программе 12 спектаклей, в том числе поучительная сказка "Таинственный гиппопотам" о дружбе, "Что же такое мы..." о стойкости, мужестве и силе духа советского народа и "Пятое измерение" о лучших моментах детства.