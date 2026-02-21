Кто должен войти в топ-3 известных белорусских писателей, мнением поделилась Ольга Попко

В России люди смело заявляют: Пушкин - наше все. А что для белорусов является тем самым "всем". В "Актуальном интервью" директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Ольга Попко попробовала составить собственный топ-3 известных писателей-белорусов.

Гостья интервью призналась, что большое влияние на нее оказал Владимир Короткевич с его детективными историями и поиском сокровищ, поэтому он займет достойное первое место. "Янка Купала и Якуб Колас - это тривиально, поэтому назову еще Кондрата Крапиву. Кстати, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси носит его имя. Крапива будет номером два", - назвала собеседница.

По ее мнению, в хит-параде белорусских писателей третье место должна занять Габриэла Пузына, жившая и писавшая свои произведения в 19 веке. Ее достаточно долго недооценивали, хотя женщина занималась написанием стихотворений, подробных мемуаров. "Когда я начала изучать историю князей Витгенштейнов, поняла, что Габриэла Пузына в своих мемуарах в мелочах рассказывала о соседях, знакомых, даже сплетнях. Она действительно влияла на вкусы образованных женщин того времени. Писательница была прекрасно воспитана, ее отец был коллекционером", - добавила Ольга Попко.