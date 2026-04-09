Культурный бренд - как готовятся к международному пасхальному фестивалю "Летящие мгновения времени"

На следующей неделе состоится Международный пасхальный фестиваль "Летящие мгновения времени". Откроет его опера Римского-Корсакова "Снегурочка". Событие ежегодное. В этом году фестиваль пройдет в девятый раз. В рамках феста ожидается и союзный конкурс композиторов.

Елена Куракина, ректор Белорусской государственной академии музыки:

"В 2025 году у нашей Академии музыки знаменательный был набор, поскольку впервые за последние 10 лет мы набрали студентов по специальности "режиссура музыкального театра", т. е. мы набрали будущих постановщиков оперы. И вот эта оперная постановка, которая откроет пасхальный фестиваль, выполнена студенткой 1 курса, которая поступила на эту специальность. Более того, сама эта постановка состоится в Национальной школе красоты. И это первый наш такой опыт".

Игорь Комар, декан оркестрового факультета Белорусской государственной академии музыки:

"На конкурс должны быть поданы новые произведения, которые ранее не звучали, не исполнялись, не участвовали в других композиторских конкурсах. В этом году в 1 туре было 18 участников, что по предыдущему году намного больше. И во 2 тур прошли 10 человек. Все конкурсные прослушивания проходят анонимно. Мы не знаем участников, кроме оргкомитета, кто занимается непосредственно обработкой этих заявок. И уже только на гала-концерте мы узнаем имена победителей".