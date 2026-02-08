Летописец земли полесской: каким помнят выдающегося белорусского писателя Ивана Мележа

Летописец земли полесской... 8 февраля исполняется 105 лет со дня рождения Ивана Мележа. Народный писатель Беларуси, публицист, лауреат различных литературных премий.

Каким знают и помнят выдающегося автора, чье творчество стало неотъемлемой частью национальной культуры.

Для коллег - Иван Павлович, для родных - Ваня, для народа - полешук.

Иван Мележ родился 8 февраля 1921 года в самой глубинке белорусского Полесья, в селе Глинище Гомельской области.

Именно там писатель искал вдохновение, оттуда родом его главные персонажи. Кажется, творческая линия и дальше идет по родовому древу.

Иван Семилетов, художник, внук Ивана Мележа

Иван Семилетов, художник, внук Ивана Мележа: "В семье осталась атмосфера, которую он создал. Атмосфера такая доброжелательная, с определенными ценностями: чтение книг, уважение к классической музыке. Хоть и нет уже с нами Ивана Павловича, но созданная им атмосфера у нас в семье сохраняется".

Свою писательскую службу Иван Мележ начал с поэзии, и пусть сегодня имя главного полешука мы помним в прозе, его самое первое стихотворение "Радзіме" было опубликовано в 1939 году. Также в наследие потомкам Иван Павлович оставил рассказы, военную хронику, сборники поэзии, прозы и роман.

25 ноября 1944 года в газете "Звязда" вышел один из первых рассказов автора "Сустрэча ў шпіталі". Подлинник дошел до современников.

Светлана Зайко, главный библиотекарь сектора организации книжных выставок Национальной библиотеки Беларуси

Светлана Зайко, главный библиотекарь сектора организации книжных выставок Национальной библиотеки Беларуси: "В нашем фонде хранится около 600 документов, посвященных жизни и творчеству автора. Это энциклопедические издания, статьи в периодике, научные исследования и, разумеется, сами произведения, выпущенные белорусскими издательствами. Особую ценность представляют эксклюзивные материалы - первые авторские экземпляры книг, полученные напрямую из издательств".

Интересный факт: произведения Ивана Мележа стали достоянием не только в мире литературы, но и изобразительном искусстве.

Еще будучи студенткой, известная графистка Наталья Поплавская проиллюстрировала роман "Подых навальніцы". Сегодня графику можно увидеть воочию в залах Национальной библиотеки Беларуси.

"У нас представлены графические работы в виде открыток. Посетители выставки могут познакомиться с ее по-настоящему знаковым проектом: хотя тогда она была еще начинающим художником, первая книга автора вышла именно с иллюстрациями Натальи Поплавской", - вспоминает Светлана Зайко.

Кажется, военная хроника в Беларуси рождалась буквально на ощупь. Поколение Ивана Мережа о лихолетии знали не понаслышке. Автор воевал под Николаевом и Ростовом-на-Дону. Воинская часть, в которой он служил, в первые же дни нападения фашистов оказалась под интенсивной бомбежкой. Пришлось отступать. Он получил серьезное ранение в правое плечо.

Сегодня знают и помнят Мележа по пенталогии "Полесская хроника". Он создал народную книгу, национальную эпопею. Образы Ганны, Василя, Апейки и других героев стали воплощением национального характера.

Не все успел Иван Павлович. Мало кто знает, но были в столе писателя и недописанные произведения. В списке не значились еще две главы известной "Полесской хроники".

Изначально авторам задумывалось пять глав, но не успел. Так бывает в литературе. Характерная и очень необычная черта народного писателя. Иван Мележ имел всегда несколько вариантов названий для одного и того же произведения. Белорусский классик в последний момент мог поменять название.

В "Людей на болоте" не только вчитывались, но и всматривались. Экранизацию по Мележу создал советский белорусский кинорежиссер Виктор Туров. Здесь не было права на ошибку, ведь именно в этой трилогии - вся душа народа. Важное требование режиссера - полесский говор.

Нина Разумовская, ведущий специалист по архивным материалам Национальной киностудии "Беларусьфильм"

Нина Разумовская, ведущий специалист по архивным материалам Национальной киностудии "Беларусьфильм": "Вся студия была включена в работу. Павильоны были заняты декорациями, работали цех подготовки съемок и пошивочный цех. Мастера шили костюмы, латки ставили, лапти плели - вся студия была полностью задействована для создания и воссоздания этого художественного полотна".