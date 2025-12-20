3.66 BYN
Максим Рыженков встретился с представителями делегации Омана
Сотрудничество в сфере культуры и образования обсудил 20 декабря министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков с представителями делегации Омана.
Встреча состоялась в рамках визита оманской делегации для открытия выставки оманских традиционных серебряных изделий на площадке Национального художественного музея Беларуси. Участники обсудили возможности подключения Национального музея Омана к проекту строительства нового Национального исторического музея Республики Беларусь в соответствии с приглашением главы белорусского государства.
Намечены планы по обмену выставками, а также гастролями творческих коллективов. Стороны особо отметили высокую оценку уровня диалога между Республикой Беларусь и Султанатом Оман, данную Президентом Беларуси, а также повышенное внимание лидеров двух стран к развитию взаимного сотрудничества.