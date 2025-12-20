Максим Рыженков встретился с представителями делегации Омана

Сотрудничество в сфере культуры и образования обсудил 20 декабря министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков с представителями делегации Омана.

Встреча состоялась в рамках визита оманской делегации для открытия выставки оманских традиционных серебряных изделий на площадке Национального художественного музея Беларуси. Участники обсудили возможности подключения Национального музея Омана к проекту строительства нового Национального исторического музея Республики Беларусь в соответствии с приглашением главы белорусского государства.