Мастер вокала и виртуозный трубач Риккардо Форези выступит в Минске с сольным концертом

Риккардо Форези, виртуозный трубач, композитор и обладатель того самого "солнечного" тембра, снова в Минске. 29 апреля он выступит с сольным концертом.

География выступлений музыканта впечатляет. Он проделал путь от легендарных подмостков Сан-Ремо до огней Лас-Вегаса и Нью-Йорка, не раз выступал для минской публики. И снова в гастрольном графике маэстро турне по белорусским городам.

29 апреля артист зажжет на сцене Центрального дома офицеров в Минске, а 30-го золотой голос Италии примет фестивальный Витебск. Аккомпанировать Форези будет Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.

В программе, кроме итальянской классики, "Беловежская пуща", "Седая ночь" и "Зеленоглазое такси". А один из итальянских хитов зазвучит на белорусском языке. Хит Amore mio прозвучит в двуязычной версии, в песне белорусы услышат и родные мотивы как символ взаимодействия культур.

