3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Мастер вокала и виртуозный трубач Риккардо Форези выступит в Минске с сольным концертом
Риккардо Форези, виртуозный трубач, композитор и обладатель того самого "солнечного" тембра, снова в Минске. 29 апреля он выступит с сольным концертом.
География выступлений музыканта впечатляет. Он проделал путь от легендарных подмостков Сан-Ремо до огней Лас-Вегаса и Нью-Йорка, не раз выступал для минской публики. И снова в гастрольном графике маэстро турне по белорусским городам.
29 апреля артист зажжет на сцене Центрального дома офицеров в Минске, а 30-го золотой голос Италии примет фестивальный Витебск. Аккомпанировать Форези будет Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.
В программе, кроме итальянской классики, "Беловежская пуща", "Седая ночь" и "Зеленоглазое такси". А один из итальянских хитов зазвучит на белорусском языке. Хит Amore mio прозвучит в двуязычной версии, в песне белорусы услышат и родные мотивы как символ взаимодействия культур.