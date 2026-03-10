3.73 BYN
Международный форум дирижеров пройдет в Могилеве в третий раз
Культурно-образовательный проект - Международный форум дирижеров - пройдет 12-14 марта 2026 года в Могилеве уже в третий раз.
Форум дирижеров - это уникальная творческая площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между дирижерами и музыкантами, работниками культуры и образования, учащимися и студентами музыкальных учебных заведений Беларуси и России.
Формат проведения мероприятия предоставляет прекрасную возможность выявить современные тенденции в работе руководителей оркестровых коллективов, сохраняя и развивая традиции инструментального исполнительства. Форум дирижеров создает благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества между учреждениями культуры и образования, творческими коллективами двух братских стран, а также вносит значительный вклад в обогащение национальной культуры передовым международным опытом.
Проект проводится раз в 2 года. Впервые форум прошел в 2022 году, затем в 2024 году.
В прошедшие годы в мероприятиях форума принимали участие представители более чем 11 регионов Беларуси, а также гости из городов Российской Федерации - Белгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Ставрополя.
С каждым годом география участников расширяется. В 2026 г. список желающих принять участие в проекте пополнится гостями из Краснотурьинска (Свердловская обл.), Курска и Нальчика.
Организатором выступает учреждение культуры "Могилевская областная филармония".
В рамках форума уже прошел международный онлайн-конкурс имени Л. Л. Иванова среди оркестров народных инструментов. Победители среди учебных заведений среднего и высшего образования в сфере культуры будут названы 13 марта во время проведения гранд-концерта Форума дирижеров.
Гранд-концерт даст возможность встретиться на одной концертной площадке лучшим исполнителям и дирижерам из России и Беларуси в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л. Л. Иванова. А специальным гостем мероприятия станет итальянский певец, музыкант, композитор, продюсер Риккардо Форези.