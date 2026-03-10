Международный форум дирижеров пройдет в Могилеве в третий раз news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71253f41-e80a-49c7-a2e9-8e59f2e536ec/conversions/7d76a599-05c0-4dbe-ac73-a3e6ae6cca36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71253f41-e80a-49c7-a2e9-8e59f2e536ec/conversions/7d76a599-05c0-4dbe-ac73-a3e6ae6cca36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71253f41-e80a-49c7-a2e9-8e59f2e536ec/conversions/7d76a599-05c0-4dbe-ac73-a3e6ae6cca36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71253f41-e80a-49c7-a2e9-8e59f2e536ec/conversions/7d76a599-05c0-4dbe-ac73-a3e6ae6cca36-xl-___webp_1920.webp 1920w

Культурно-образовательный проект - Международный форум дирижеров - пройдет 12-14 марта 2026 года в Могилеве уже в третий раз.

Форум дирижеров - это уникальная творческая площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между дирижерами и музыкантами, работниками культуры и образования, учащимися и студентами музыкальных учебных заведений Беларуси и России.

Формат проведения мероприятия предоставляет прекрасную возможность выявить современные тенденции в работе руководителей оркестровых коллективов, сохраняя и развивая традиции инструментального исполнительства. Форум дирижеров создает благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества между учреждениями культуры и образования, творческими коллективами двух братских стран, а также вносит значительный вклад в обогащение национальной культуры передовым международным опытом.

Проект проводится раз в 2 года. Впервые форум прошел в 2022 году, затем в 2024 году.

В прошедшие годы в мероприятиях форума принимали участие представители более чем 11 регионов Беларуси, а также гости из городов Российской Федерации - Белгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Ставрополя.

С каждым годом география участников расширяется. В 2026 г. список желающих принять участие в проекте пополнится гостями из Краснотурьинска (Свердловская обл.), Курска и Нальчика.

Организатором выступает учреждение культуры "Могилевская областная филармония".

В рамках форума уже прошел международный онлайн-конкурс имени Л. Л. Иванова среди оркестров народных инструментов. Победители среди учебных заведений среднего и высшего образования в сфере культуры будут названы 13 марта во время проведения гранд-концерта Форума дирижеров.