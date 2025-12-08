3.78 BYN
Международный оперный форум в Минске откроется премьерой "Орлеанской девы"
Минск готовится к оперной неделе в Большом театре Беларуси. В афише - премьерные белорусские спектакли, гала-концерты с участием звезд мировой сцены, в общем, программа насыщенная.
В Большом театре Беларуси сейчас небольшое затишье перед настоящим культурным бумом, потому что в четверг, 11 декабря, занавес откроет Международный оперный форум, который соберет вновь на минской сцене лучшие академические голоса.
Открывать форум будет "Орлеанская дева" - премьера 2025 года. Над спектаклем работал настоящий творческий десант Большого. Первый показ состоится 11 декабря. Билетами на постановку заинтересовались граждане из 12 стран, включая Америку.
Также в культурной афише 6 театральных вечеров.
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:
"Театр переживает настоящий творческий и художественный подъем. Количество жаждущих побывать в стенах театра и приобщиться к искусству довольно большое. На сегодняшний день билетов нет. Тот, кто поторопится, конечно, может попытаться что-то найти в случае, если кто-то откажется. В принципе, интерес к опере, что особенно для нас важно, потому что акценты расставлялись по-разному, и мне всегда казалось, что любителей балета больше, но статус оперного форума, его история, традиции и ценности, с которыми он проводится ежегодно, все-таки имеют свой вес".
Большие подмостки встретят и Самарский академический театр с оперой "Мастер и Маргарита". Именно белорусский зритель один из первых увидит спектакль. Также в 2025 году оперный форум приурочен к 185-летию бессменного маэстро, классика, композитора Петра Ильича Чайковского. Наслаждаться оперным искусством столица будет в 15-й раз.