Межкультурное взаимодействие - Большой театр Беларуси находится с гастролями во Вьетнаме
Культурная дипломатия в действии - Большой театр Беларуси находится с гастролями во Вьетнаме. На сцене оперного театра Хо Гыом в Ханое пройдут два гала-концерта для ценителей академического искусства. В современной истории Большого это первый визит в Социалистическую Республику Вьетнам и сразу весомым составом. На сцене в Ханое около сотни белорусских артистов. В программе не только мировые хиты, но и известные белорусские произведения.
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:
"Я думаю, что это лучшая презентация того, чем живет сегодня Большой театр, каковы его силы, потому что на сцене предстанут как маститые народные артисты Беларуси, так и наша самая талантливая молодежь. В оркестровой яме будет симфонический оркестр Большого театра. То есть это, конечно, грандиозное событие".
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков отметил, что выступление Большого, которое за время независимости нашей страны проходит впервые в этой стране, и ответный визит театра Хо Гыом в Беларусь внесут значительный вклад в культурный обмен и в межкультурное взаимодействие.
"Межкультурный обмен существенно влияет на взаимопонимание именно с пониманием того, что мы разные по культуре, но мы едины в движении вперед",- подчеркнул он.
7мая прошли переговоры между Большим театром Беларуси и оперным театром Хо Гыом. К подписанию готовится меморандум о сотрудничестве. Вьетнамская сторона выразила интерес к совместным выступлениям в Минске.