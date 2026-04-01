Минск на 10 дней превратится в столицу классической музыки

Уже сегодня стартует Международный конкурс пианистов. На 10 дней Минск превратится в столицу классической музыки. В этом году в конкурсе примут участие исполнители в возрасте от 16 до 30 лет. Одно из условий участия - исполнение произведения белорусского композитора ХІХ-ХХІ вв.

В этом году на почту организаторов поступило 104 заявки из 9 стран мира, включая Италию, Казахстан, Китай, Францию, Японию и другие. Концерт-открытие уже вечером дадут в Большом зале Белгосфилармонии. В финальном туре конкурса виртуозы-академики зазвучат с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь. Отметим, что в этом году конкурсу исполняется 30 лет.