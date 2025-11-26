"Минск - особенный для меня город" - Сергей Гармаш о своей связи с белорусской столицей

"Вечная слава героям" прозвучала со сцены Белгосфилармонии 25 ноября. Тандем "Реквиема" Роберта Рождественского и музыки Кузьмы Бодрова стал кульминацией в гастролях Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра.

Первым для Беларуси исполнением дирижировал народный артист СССР Юрий Башмет, художественное слово - за актером Сергеем Гармашем.

Народный артист России Сергей Гармаш, для которого Минск стал почти вторым домом, поделился мыслями об особом ритме белорусской столицы, золотом фонде национального кинематографа и болезненном переходном периоде, который сегодня переживает индустрия.

Актер признался, что Минск - особенный для него город, сравнимый разве что с Петербургом по количеству времени, проведенного там на съемках.

Сергей Гармаш, народный артист России:

"Начиная с 1998 года, я огромное количество времени просто прожил в Минске, и он для меня всегда отличался от многих городов совершенно особенным индивидуальным ритмом".

По его мнению, этот уникальный ритм задают широкие, огромные проспекты, которые и формируют лицо города-победителя.

Касаясь темы белорусского кино, артист без раздумий назвал имя, которое составляет его платиновый фонд: "Все работы Пташука. Безусловно. Ну и что, что партизанское, ну и что, что много военного, но библиотека белорусского кино достаточно богатая".

Он также напомнил о значительном вкладе киностудии "Беларусьфильм" в общее культурное достояние, отметив ее участие в создании классики, такой как "Восхождение" Ларисы Шепитько.

"Библиотека здесь достойная, студия замечательная, ей есть чем гордиться", - заключил актер.

Отвечая на вопрос о современном состоянии индустрии, Сергей Гармаш согласился, что сегодня существует дефицит хороших сценариев. Причину он видит в сложном переходном периоде, когда государственное кино стало рыночным.

"Вот этот дефицит драматургического материала объясняется тем, что в такие переходные экономические и культурные периоды должно появиться совершенно новое, как в 1960-е годы, поколение", - рассудил артист.

По его мнению, выход из кризиса лежит в появлении свежих творческих сил: "Может быть, наступят 2030 годы и появятся какие-то "тридцатники", которые сделают новый вдох и импульс в драматургию и в культуру".