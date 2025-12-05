Минский международный Рождественский оперный форум откроет "Орлеанская дева"

"Орлеанская дева" откроет Рождественский оперный форум - главное зимнее событие, которое пройдет в юбилейный, 15-й раз, в Большом театре Беларуси.

Опера Петра Чайковского прозвучит на бис 11 декабря - в день старта культурного события, к которому, кстати, проявляют большое внимание. Билетами заинтересовались в 12 странах мира, в том числе в Испании и Америке.

Форум сохранил свою международность. Из российской столицы едут солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, которые в белорусской версии оперы Чайковского "Евгений Онегин" исполнят партии главных героев - Евгения Онегина и Татьяны Лариной.

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представит на сцене Большого театра Беларуси оперу Слонимского "Мастер и Маргарита" - лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска".