Музей истории ВОВ и Союз писателей Беларуси представили второй поэтический сборник "Поэзия подвига"

В Минске вышла вторая книга совместного проекта Союза писателей Беларуси и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны - "Поэзия подвига".

В поэтический сборник вошли стихи 22 авторов из Беларуси. У каждого из них свой стиль, но всех поэтов объединяет память о Великой Отечественной и переосмысление событий прошедших лет, в том числе и трагедий их семей.

музей ВОВ