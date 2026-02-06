3.73 BYN
Музей истории ВОВ и Союз писателей Беларуси представили второй поэтический сборник "Поэзия подвига"
Автор:Редакция news.by
В Минске вышла вторая книга совместного проекта Союза писателей Беларуси и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны - "Поэзия подвига".
В поэтический сборник вошли стихи 22 авторов из Беларуси. У каждого из них свой стиль, но всех поэтов объединяет память о Великой Отечественной и переосмысление событий прошедших лет, в том числе и трагедий их семей.