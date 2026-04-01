Музыка, гастрофесты, рыцарские турниры: Минская область готовится к фестивальной жизни

В Минском регионе готовятся к встрече гостей. С приходом весны в Беларуси оживает фестивальная жизнь под открытым небом, снаряжаются рыцарские турниры и исполняются песни. Акцент - на народные традиции.

В этом году фестивальную жизнь в Минской области откроет "Курган Славы", где в мае пройдет 6-й сезон выставок под открытым небом. Гостей ждут тематические экспозиции, дегустации, мастер-классы, ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, выступления творческих коллективов и выставки брендовой продукции от ведущих предприятий области. Также в мае состоится традиционный праздник искусств "Музы Нясвiжа", который соберет любителей классической музыки в 30-й раз.

Первый летний месяц встретим в Молодечно, где пройдут сразу два события. В начале июня жителей и гостей города закружит Молодечненский фестиваль духовной музыки - "Майский вальс". Этот проект путешествует по разным городам Беларуси. В Молодечно принимают его в 3-й раз. Не обойдет область и традиционный Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Одно из главных событий фестиваля - национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

Июль обещает исторические баталии. У стен замка Радзивилов пройдет рыцарский турнир "Несвижская фортеция". В Мядельском районе состоится фестиваль "Нарочь-фест". Гостей ждут дегустации блюд национальной кухни, кулинарные мастер-классы от опытных шеф-поваров, фестиваль кавер-бэндов, водные состязания, ярмарка ремесленников.



А Воложинский район наполнится "Глиняным звоном". Традиционный фестиваль гончарного искусства Минщины ведет отсчет с 1996 года, когда в Любани состоялся первый конкурс. Затем "Глиняный звон" принимали у себя Ивенец, Логойск, Радошковичи. Сейчас разрабатывается концепция областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi", которые пройдут в Дзержинске.