Музыкальное шоу "Фактор.by" возвращается! БТ объявляет о приеме заявок на 5-й сезон популярного шоу

"Фактор.by" готов зажигать новые звезды, открывать новые имена, задавать ритм и создавать стиль. Нас смотрят, с нами поют, на нас равняются - пора исполнить свою мечту!

Белтелерадиокомпания объявляет старт приема заявок на 5-й сезон самого популярного музыкального шоу страны. Если вы давно мечтали о сцене - заполняйте онлайн-форму, грузите свое видео с исполнением композиции а капелла или приходите на живое прослушивание.

Проект отправится в турне по городам Беларуси уже в июне.

График путешествия креативной команды "Фактор.by"

Гродно - 3 и 4 июня

Время: 12:00 - 18:00.

Место проведения: гастробар "Эхо" (ул. Мостовая, 31).

Брест - 5 и 6 июня

Время: 12:00 - 18:00.

Место проведения: караоке-клуб Solo (ул. Чкалова, 7).

Пинск - 7 июня

Время: 12:00 - 18:00.

Место проведения: ресторан-клуб "Сальери" (ул. Брестская, 72Б).

Витебск - 9 и 10 июня

Время: 12:00 - 18:00.

Место проведения: караоке-клуб "Опера" (ул. Калинина, 2А).

Гомель - 13 и 14 июня

Время: 12:00 - 18:00.

Место проведения: караоке-клуб Arena-Hall (ул. Коммунаров, 6).

Мозырь - 15 июня

Время: 12:00 - 18:00.

Место проведения: караоке-клуб "Спутник" (ул. Октябрьская, 1).

Могилев - 20 и 21 июня

Время: 12:00 - 18:00.

Место проведения: караоке Soho (ул. Дзержинского, 19).

Минск - с 24 по 30 июня

Время: 10:00 - 18:00.

Место проведения: караоке-клуб Radio Killers (пр-т Победителей, 49).

По два дня креативная команда шоу будет находиться в каждом из областных центров, один день - в Пинске и Мозыре, чтобы лично увидеть всех желающих. А в столице потенциальных участников будут слушать целую неделю!

Принять участие в отборе могут все желающие в возрасте 16 лет и старше. Параллельно опытные эксперты будут присматриваться к талантам, проверенным временем, для участия в шоу "Фактор.by 60+".