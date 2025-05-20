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Музыкальное шоу "Фактор.by" возвращается! БТ объявляет о приеме заявок на 5-й сезон популярного шоу
"Фактор.by" готов зажигать новые звезды, открывать новые имена, задавать ритм и создавать стиль. Нас смотрят, с нами поют, на нас равняются - пора исполнить свою мечту!
Белтелерадиокомпания объявляет старт приема заявок на 5-й сезон самого популярного музыкального шоу страны. Если вы давно мечтали о сцене - заполняйте онлайн-форму, грузите свое видео с исполнением композиции а капелла или приходите на живое прослушивание.
Проект отправится в турне по городам Беларуси уже в июне.
График путешествия креативной команды "Фактор.by"
Гродно - 3 и 4 июня
Время: 12:00 - 18:00.
Место проведения: гастробар "Эхо" (ул. Мостовая, 31).
Брест - 5 и 6 июня
Время: 12:00 - 18:00.
Место проведения: караоке-клуб Solo (ул. Чкалова, 7).
Пинск - 7 июня
Время: 12:00 - 18:00.
Место проведения: ресторан-клуб "Сальери" (ул. Брестская, 72Б).
Витебск - 9 и 10 июня
Время: 12:00 - 18:00.
Место проведения: караоке-клуб "Опера" (ул. Калинина, 2А).
Гомель - 13 и 14 июня
Время: 12:00 - 18:00.
Место проведения: караоке-клуб Arena-Hall (ул. Коммунаров, 6).
Мозырь - 15 июня
Время: 12:00 - 18:00.
Место проведения: караоке-клуб "Спутник" (ул. Октябрьская, 1).
Могилев - 20 и 21 июня
Время: 12:00 - 18:00.
Место проведения: караоке Soho (ул. Дзержинского, 19).
Минск - с 24 по 30 июня
Время: 10:00 - 18:00.
Место проведения: караоке-клуб Radio Killers (пр-т Победителей, 49).
По два дня креативная команда шоу будет находиться в каждом из областных центров, один день - в Пинске и Мозыре, чтобы лично увидеть всех желающих. А в столице потенциальных участников будут слушать целую неделю!
Принять участие в отборе могут все желающие в возрасте 16 лет и старше. Параллельно опытные эксперты будут присматриваться к талантам, проверенным временем, для участия в шоу "Фактор.by 60+".
Если для вас возраст - всего лишь цифры в паспорте, а зрелость - это не пенсия, а песня, то вам на кастинг. Приходите! До встречи на главной музыкальной сцене страны!