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Музыкальное шоу "Фактор.BY" продолжает поиски талантливых и харизматичных в Витебске

Шанс громко заявить о себе. Самое рейтинговое музыкальное шоу страны - "Фактор.BY" - продолжает искать уникальные народные таланты. Вокальную эстафету 27 июня принял Витебск.

Попытать счастья на родине легендарного "Славянского базара" решили десятки участников: как профессиональные артисты, так и люди далеких от творчества профессий. Помимо вокальных данных эксперты оценивали харизму потенциальных звезд эстрады.

"Будем искать ярких, харизматичных, настоящих - таких, чтобы с первого взгляда им поверить. Не только достаточно хорошо петь, но и проявить себя во всей красе, со своей душой и с изюминкой", - отметила член жюри предкастинга на шоу "Фактор.by" Марина Барановская.

"Фактор.BY" прослушает еще 4 города, включая столицу. Не упустите свою возможность стать главным музыкальным открытием года.

Разделы:

КультураШоу-бизнесМузыка

Теги:

ВитебскФактор.BYшоу