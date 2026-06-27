Музыкальное шоу "Фактор.BY" продолжает поиски талантливых и харизматичных в Витебске

Шанс громко заявить о себе. Самое рейтинговое музыкальное шоу страны - "Фактор.BY" - продолжает искать уникальные народные таланты. Вокальную эстафету 27 июня принял Витебск. Попытать счастья на родине легендарного "Славянского базара" решили десятки участников: как профессиональные артисты, так и люди далеких от творчества профессий. Помимо вокальных данных эксперты оценивали харизму потенциальных звезд эстрады.

"Будем искать ярких, харизматичных, настоящих - таких, чтобы с первого взгляда им поверить. Не только достаточно хорошо петь, но и проявить себя во всей красе, со своей душой и с изюминкой", - отметила член жюри предкастинга на шоу "Фактор.by" Марина Барановская.