На "Фактор. BY. Дети" первые потери: Аким Акбергенов и Владимир Сорокин покинули талант-шоу
Первый прямой эфир на "Фактор. BY. Дети" прошел не без потерь. Аким Акбергенов и Владимир Сорокин покинули талант-шоу. Это решение зрительского голосования, цифрам фанатов доверился и наставник Nkeeei. Теперь у Зары и Насти Кравченко только по три участника.
16 начинающих звезд исполняли песни, которые чаще других встречаются в "реках" и получают "лайки", - тренды TikTok.
В следующую пятницу, 17 апреля, вокальный батл продолжится. В прямом эфире и только в живом исполнении поклонники шоу услышат известные саундтреки к мультфильмам и детскому кино.