На сцену Большого театра вернулась опера Джузеппе Верди "Набукко"

"Набукко" снова зазвучал на сцене Большого театра. 21 марта минчане услышали обновленную версию оперы Джузеппе Верди.

Над проектом работала интернациональная команда: дирижер-постановщик народный артист Башкортостана Артем Макаров, режиссер-постановщик и художник - итальянец Джанкарло дель Монако, хормейстер-постановщик - народная артистка Беларуси Нина Ломанович.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8adf1328-322a-4ae6-92d5-4690636aef7d/conversions/81e8496c-c0b6-4c08-bfa8-e6c4b1cc73b2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8adf1328-322a-4ae6-92d5-4690636aef7d/conversions/81e8496c-c0b6-4c08-bfa8-e6c4b1cc73b2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8adf1328-322a-4ae6-92d5-4690636aef7d/conversions/81e8496c-c0b6-4c08-bfa8-e6c4b1cc73b2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8adf1328-322a-4ae6-92d5-4690636aef7d/conversions/81e8496c-c0b6-4c08-bfa8-e6c4b1cc73b2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антракт длиной в 10 лет. Афиша Большого театра Беларуси пестрит премьерой, пока занавес закрыт, зал в ожидании триумфального возвращения "Набукко". Напомним, что в последний раз оперу Джузеппе Верди в этих стенах пели в 2016 году.

Одно из самых монументальных произведений молодого композитора стало началом его творческого взлета. Тогда Верди было всего 28 лет. Сегодня же "Набукко" приобретает новую сценическую жизнь, сохраняя смыслы изначально заложенные маэстро.

Екатерина Дулова

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:

"Сегодня у нас в наличии есть абсолютно все замечательные совершенно голоса для того, чтобы этот спектакль был исполнен. И, конечно, для нашего хора. Согласимся, таких больших массовых хоровых спектаклей не так много на нашей сцене. Поэтому это тоже для нас большая находка".

Сегодня в обновленной опере задействовано три состава артистов. В день премьеры на сцене Большого солирует самый юный из Набукк. Имя Кирилла Панфилова минский зритель знает по партиям Евгения Онегина в опере Чайковкого и Сальери у Римского-Корсакова. Теперь замахнулся и на одну из самых сложных арий Верди.

Кирилл Панфилов

Кирилл Панфилов, солист оперы Большого театра Беларуси, исполнитель партии Набукко:

"С одной стороны, вроде как не по возрасту еще, но так сложились обстоятельства, я этому очень рад, что мне довелось поработать над этой партией, над этой ролью. Надеюсь, что все сложится успешно на сцене".

Постановку представил знаменитый итальянский режиссер Джанкарло дель Монако. Именно соотечетвенник Верди придумал сценический ход с монументальными мизансценами, где власть не характер, а среда.

Георгий Шилов, ассистент режиссера-постановщика оперы "Набукко" (Россия):

"Изначально у него был план, распечатанный полностью, вместе с коллажами, из наших будущих декораций. И везде расстановка. Каждого персонажа, кто куда идет, со стрелочками, с тем, кто что делает".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5909f05a-b019-4e01-9e06-68e7a60a060b/conversions/336f287f-5107-481e-abb9-6cc9eb7f51d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5909f05a-b019-4e01-9e06-68e7a60a060b/conversions/336f287f-5107-481e-abb9-6cc9eb7f51d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5909f05a-b019-4e01-9e06-68e7a60a060b/conversions/336f287f-5107-481e-abb9-6cc9eb7f51d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5909f05a-b019-4e01-9e06-68e7a60a060b/conversions/336f287f-5107-481e-abb9-6cc9eb7f51d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для исполнителей партий - "Набукко" серьезный творческий вызов. Сложный бас, лирическое сопрано - в это вечер все должно слиться в единую симфонию.

Андрей Валентий, солист оперы Большого театра Беларуси, заслуженный артист Беларуси, исполнитель партии Захарии:

"Когда в Большом театре в Москве я упомянул, что у нас ставят "Набукко", мне ответили: "Мы в Москве едва полтора состава можем наскрести". Это очень сложная партия. Друзья-басы даже отговаривали меня: "Не пой это, голоса лишишься". Но, как говорится, хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах. В итоге я спел именно эту партию".

Андрей Валентий

"Я бы сказала, что это сложнейшая партия для вообще репертуара любой представительницы сопрано, потому что это невероятная колоратура, огромный диапазон, где нужно и лирическую часть спеть красиво и озвучить все на огромный зал, покрыть огромный оркестр, хор, солистов. Конечно же, она очень драматична", - поделилась Марта Данусевич, солистка оперы Большого театра Беларуси, исполнительница партии Абигайль.