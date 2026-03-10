Народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину 80 - собрали яркие моменты биографии

10 марта народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину - 80!

С юбилеем актера тепло поздравил Александр Лукашенко.

"Вы по праву принадлежите к плеяде великих мастеров экрана и сцены, - отметил Президент. - Благодаря высочайшему актерскому мастерству и неиссякаемой энергии Вы сумели создать множество незабываемых образов - мужественных и сильных духом людей, ставших по-настоящему близкими и любимыми для белорусского зрителя", - говорится в поздравлении.

Теплые слова Владимиру Гостюхину, заслуженному артисту РСФСР, направил и российский лидер. Сцена покорилась не сразу. Гостюхин прошел длинный путь от электрика и мебельщика-реквизитора до настоящего кумира миллионов зрителей. 8 малоизвестных фактов про любимца публики и актера с народным характером.

Парень с Урала - Владимир Гостюхин родом из Свердловска

Народным его сделали не регалии, а характер. Наш герой родился в Свердловске (ныне Екатеринбург). Бойкий парень с Уралмаша. Какой типаж. Сложился не на пустом месте. Гостюхин из творческой семьи. Папа Василий Павлович заведовал Домом культуры, а мама работала актрисой театра самодеятельности.

Парень-хулиган, в юности у Гостюхина был крутой нрав

Но в этой истории не все так просто. После школы Гостюхин поступил в радиотехникум. Занимался боксом, умел постоять за себя. Были даже приводы в милицию, за что и схлопотал статус свердловского хулигана Гостюхи. Энергию в творческое русло направила мама и привела будущего мастера сцены в театральную студию.

Дело случая - Гостюхин работал мебельщиком-реквизитором

Учился в ГИТИСе. Работал в труппе Театра Советской армии, но штатной единицы для актера не нашлось, был мебельщиком-реквизитором. Однажды ему предложили заменить заболевшего актера. Так он оказался под прицелом не только театральных, но и кинорежиссеров. Дебют в кино состоялся в 1968-м, правда, имени Гостюхина нет в титрах.

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси, заслуженный артист России:

"Я почувствовал, что я умею владеть залом. Я читал поэму "Мать Сергея Острового", зал плакал, зал был взволнован, притом взрослый зал. Я, мальчишка, заставлял в общем-то взрослых людей волноваться, плакать".

Путь к успеху - международное признание за роль

Успех пришел к артисту после фильма "Восхождение" режиссера Ларисы Шепитько. За роль Николая Рыбака он получил международные награды. Френсис Форд Коппола был поражен его игрой. "Этот актeр ещe жив? После таких ролей долго не живут", - говорил он. Артист и впрямь чуть не умер на съемочной площадке, но это уже совсем другая история.

В Минск за любовью - отказался от Москвы ради жены Светланы

В Минск Гостюхин переехал вслед за любовью. Карьерные перспективы отменил в раз ради будущей жены - гримера Светланы. С ней он познакомился на съемочной площадке фильма "В профиль и анфас" Василия Шукшина. И как сам признается, потерял голову. В 1982 году Владимир Гостюхин, московская звезда, был принят на службу в минский Театр киноактера.

Кино в 90-х - Гостюхин снимался у Михалкова

В 90-х кинематограф переживал не лучшие времена. Но Гостюхину везло на роли и на режиссеров. В 1991-м Никита Михалков пригласил артиста в совместную российско-французскую картину "Урга - территория любви". Фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля. А Гостюхин вспоминал, что большая часть отснятого материала была его актерской импровизацией.

Актер и режиссер - к фильму "Ботанический сад" писал музыку Елисеенков

Актер еще и режиссер. В 1997 году состоялась премьера его картины "Ботанический сад". Пронзительная история любви актера и воспитательницы в школе-интернате. Музыку к фильму написал композитор Олег Елисеенков. Кинокритики признавались, что особый драматизм любовной линии придала именно музыка. Вот что значит тонкий вкус режиссера Гостюхина.

Любовь к уединению - дом Гостюхина находится в 180 км от Минска

Актер вне сцены предпочитает уединенный образ жизни. Место его силы находится в 180 км от Минска на берегу озера Болдук (крупнейшего среди Голубых озер). Там он совершает долгие прогулки по лесу, катается на лыжах, занимается боксом и по несколько часов парится в бане, "выпаривая из себя весь внешний мир, все эти улыбки и разговоры, усталость".