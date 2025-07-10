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"Не могу даже слушать" - Елфимов назвал три произведения, которые берут за душу
В финальном концерте "Время выбрало нас" вокалист, музыкант, аранжировщик и продюсер Петр Елфимов исполнил "Молитву" Владимира Мулявина. Это выступление тронуло всех зрителей. О своих чувствах Петр Елфимов рассказал в "Актуальном интервью".
"Я очень люблю это произведение, - сразу обозначил вокалист. - Для меня очень ценно, что мне дали возможность вновь прикоснуться к нему. И это выглядело, как своеобразное соединение разных поколений, когда на сцене были такие мастодонты, как Володя Громов, Петя Елфимов, Ирина Дорофеева, и нынешние юные артисты".
Он подчеркнул, что любую чужую песню, уже кем-то исполненную, он пропускает через себя: "Она живет в моем видении, в моей интерпретации, и это нравится публике, я очень рад, что я не порчу эти произведения".
Петр Елфимов также поделился произведениями, которые его самого сильно трогают: "У меня в жизни есть три произведения, которые я не могу даже слушать. Это "Молитва", "Крик птицы" (Владимира Мулявина - ред.) и "Реквием" Дмитрия Долгалева. Что-то необъяснимое в тебя проникает, и все, у меня просто ком в горле, слезы, и душа рвется, сердце рвется, и это всегда очень сложно".