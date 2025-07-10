"Не могу даже слушать" - Елфимов назвал три произведения, которые берут за душу

Фото: официальный сайт Петра Елфимова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e580aa6e-52bf-472c-b1a6-f1ecb878de10/conversions/ece1b7e8-e8ff-4665-8410-4e8f161eecb6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e580aa6e-52bf-472c-b1a6-f1ecb878de10/conversions/ece1b7e8-e8ff-4665-8410-4e8f161eecb6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e580aa6e-52bf-472c-b1a6-f1ecb878de10/conversions/ece1b7e8-e8ff-4665-8410-4e8f161eecb6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e580aa6e-52bf-472c-b1a6-f1ecb878de10/conversions/ece1b7e8-e8ff-4665-8410-4e8f161eecb6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: официальный сайт Петра Елфимова

В финальном концерте "Время выбрало нас" вокалист, музыкант, аранжировщик и продюсер Петр Елфимов исполнил "Молитву" Владимира Мулявина. Это выступление тронуло всех зрителей. О своих чувствах Петр Елфимов рассказал в "Актуальном интервью".

"Я очень люблю это произведение, - сразу обозначил вокалист. - Для меня очень ценно, что мне дали возможность вновь прикоснуться к нему. И это выглядело, как своеобразное соединение разных поколений, когда на сцене были такие мастодонты, как Володя Громов, Петя Елфимов, Ирина Дорофеева, и нынешние юные артисты".

Он подчеркнул, что любую чужую песню, уже кем-то исполненную, он пропускает через себя: "Она живет в моем видении, в моей интерпретации, и это нравится публике, я очень рад, что я не порчу эти произведения".