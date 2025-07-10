"Сейчас крутым пением никого не удивишь" - Елфимов рассказал об оценке конкурсантов в Витебске

Петра Елфимова выбрали в этом году членом жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2025". Как будут оцениваться участники, он рассказал в "Актуальном интервью".

В первую очередь он заметил, что именно Витебск раскрыл его перед публикой как сольного исполнителя. "Я, конечно же, как никто, знаю, как переживают конкурсанты. Но вопрос, кто переживает больше, конкурсанты, либо мы, те люди, по мнению которых, кто-то из них должен победить", - поделился вокалист.

Петр Елфимов, вокалист, музыкант, аранжировщик, продюсер:

"Сейчас и не удивишь никого каким-то крутым пением. Мы будем оценивать артиста целиком. Можно научиться, развить диапазон до 4,5-5 октав, можно сделать сильный голос и просто выйти и без души что-то попытаться донести. А хотелось бы все-таки, чтобы человек вышел, и даже если он поет три ноты, но чтобы он делал это так вкусно, так проникновенно, что ты прямо хотел просто поставить 10 баллов".