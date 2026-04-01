Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

"Неделя русской классики": в афише Музыкального театра постановки из 5 регионов России

На подмостках Белорусского государственного академического музыкального театра во второй раз пройдет - "Неделя русской классики".

На бис - постановки из Рязани, Нижнего Новгорода, Курска, Республики Татарстан и Дзержинска. В афише театральные па по произведениям Чехова, Пушкина и не только. А труппа Музыкального театра представит балет "Вишневый сад". С этого года белорусско-российский проект получил статус международного.

Проект завершится постановкой Дзержинского театра драмы "Пиковая дама". Театральный марафон продлится до 6 апреля.

Разделы:

КультураКультураТеатр

Теги:

культуратеатр