"Неделя русской классики": театральные коллективы раскрывают для минчан золотой фонд репертуара

"Неделя русской классики". Легендарные сюжеты на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра можно увидеть по 6 апреля. На протяжении недели приглашенные коллективы раскрывают золотой фонд своего репертуара минскому зрителю. Накануне трагическую буффонаду по пьесе Булгакова "Зойкина квартира" представил Нижний Новгород. Режиссер и сценограф - Александр Марин.

На один день белорусская сцена уступила место Нижегородскому государственному академическому театру драмы имени Максима Горького. Специально для минского зрителя из репертуара привезли классику по Булгакову - "Зойкину квартиру", к слову, в этот вечер у спектакля "тотальный солдаут".



Напомним, что международный проект "Неделя русской классики" проходит уже во второй раз на белорусских подмостках и только с этого года получил статус международного.

Борис Кайнов, директор Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького

Борис Кайнов, директор Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького: "Конечно, организаторы фестиваля выбрали этот спектакль. Мы несколько вариантов прислали. У нас в репертуаре 43 названия спектаклей. Из них 70 % это классика. Но организаторы решили чтобы мы привезли "Зойкину квартиру". Хотя первоначально был разговор о спектакле "На дне". Это наша визитная карточка. Наш театр единственный в мире, на сцене которого прошли все вылетающие постановки произведений Максима Горького. Наш земляк.

Сергей Блохин, заслуженный артист России

Сергей Блохин, заслуженный артист России: "Я родился очень давно, когда наши два государства были одним государством. И мне кажется, что сейчас то, что происходит, и эта связь, и эти обменные гастроли - это очень здорово. Это очень хорошо. Я не к тому, что государство должно, может быть, оставаться своим государством. Не важно. Дело не в этом. Дело в том, что мы все равно вышли из одной большой общности".