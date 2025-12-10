10 декабря неглюбские рушники официально стали культурным наследием ЮНЕСКО! Беларуси вручили сертификат, подтверждающий решение Межправительственного комитета.

Отметим, Неглюбская традиция ткачества признана уникальным явлением народной культуры нашей страны. На рушниках свыше 120 узоров, старейшим из которых более тысячи лет.

Против включения в список ЮНЕСКО выступала Украина. Якобы их строи пересекаются с белорусскими. Однако аргументы украинской делегации оказались неубедительными.

Дарья Ермакович, консультант отдела управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:

"Была проделана огромная работа, поскольку Украина пыталась блокировать нашу номинацию. Путем переговоров была сформулирована компромиссная поправка к проекту положительного решения, которое нам предоставил оценочный орган и секретариат. Благодаря приложенным усилиям мы пришли к договоренности, и наш элемент был включен в список нематериального наследия. Благодаря поддержке Бангладеш, Китая, Индии наша номинация была включена в список нематериального наследия".