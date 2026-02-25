Несколько исторических зданий станут единым архитектурным ансамблем в Минске

Национальный художественный музей трансформируется в современный арт-квартал.

Согласно проекту, несколько исторических зданий станут единым архитектурным ансамблем. В частности, четыре корпуса соединят стеклянные галереи-переходы. Это позволит посетителям перемещаться между залами, не выходя на улицу.

Речь идет о зданиях по улицам Кирова, Маркса и Ленина. На последней локации сейчас идут основные строительные работы. Ход реконструкции оценили на выездном совещании. Памятник архитектуры в стиле сталинского классицизма не только сохранит облик, но и вернет себе историческую балюстраду.

"В настоящее время идут внутренние демонтажные работы, которые сопутствуют усилениям наружных несущих стен металлическими конструкциями. После завершения этих работ и устройства монолитной вставки № 13 мы приступим к демонтажу внутренних железобетонных элементов", - отметил главный инженер предприятия "СПМК-81" Михаил Главицкий.