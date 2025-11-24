"Невидимые грани": в Минске открылась выставка картин незрячей художницы Инны Корсак

24 ноября в "Першым нацыянальным гандлёвым доме" открылась повторная выставка картин Инны Корсак "Невидимые грани". Каждая работа - это уникальный художественный мир, наполненный невероятной силой духа и глубиной переживаний.

Выставка проходит в рамках инклюзивного проекта Белорусского союза женщин "Другая глубина". Цель - поддержать талантливых людей с инвалидностью, дать им возможность для самореализации и доказать, что для настоящего творчества нет никаких преград.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Это человек, который живет своими внутренними чувствами. Когда ты не видишь, ты переживаешь внутренний эмоциональный очень сильный стресс. Справиться с ним, да и не только справиться, но и жить с ним, быть примером того, как это делать и к тому же посвятить себя творчеству - это подвиг для человека и пример того, как нужно относиться к этой жизни и как нужно ценить ее. Поэтому я очень рада, что у автора открывается вторая выставка. Пусть таких выставок будет как можно больше. Я хочу пожелать автору здоровья".

"Вообще для меня это праздник и радость. Я никогда не думала, что мои картины будут стоять не только у меня за диваном, но и на выставке. В своих работах я рассказываю про жизнь и эмоции, потому что все, что нас окружает, это не только то, что мы видим", - поделилась художница Инна Корсак.