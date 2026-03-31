3.67 BYN
2.95 BYN
3.39 BYN
Новый сезон Театра имени Горького может пройти в родных стенах
Труппа Театра имени Горького может вернуться на домашнюю сцену уже в новом сезоне. Такой прогноз от Министерства культуры.
Напомним, реконструкцию начали летом 2024 года. Зданию бывшей хоральной синагоги возвращают исторические черты середины XX века. Кирпичную кладку в мавританском стиле больше не закроют штукатуркой. Воссоздают и оригинальные оконные проемы. Зрительский партер останется прежним. В зале улучшится акустика и откроется лепнина. Детальные работы - следствие поддержки государства. Общая стоимость работ - 50 млн, больше половины затрат берет на себя республиканский бюджет.
А пока труппа театра заимствует сцены Дворца культуры профсоюзов, Дома офицеров и Дворца Республики. В последнем с успехом идут показы рок-оперы "Граф Монте-Кристо": на выходных все 2 700 билетов были выкуплены. Дюма и не снилось!
Наши театры дают отпор кино. В чем причина театральной лихорадки? И где найти свободные билеты?