Новый сезон Театра имени Горького может пройти в родных стенах

Труппа Театра имени Горького может вернуться на домашнюю сцену уже в новом сезоне. Такой прогноз от Министерства культуры.

Напомним, реконструкцию начали летом 2024 года. Зданию бывшей хоральной синагоги возвращают исторические черты середины XX века. Кирпичную кладку в мавританском стиле больше не закроют штукатуркой. Воссоздают и оригинальные оконные проемы. Зрительский партер останется прежним. В зале улучшится акустика и откроется лепнина. Детальные работы - следствие поддержки государства. Общая стоимость работ - 50 млн, больше половины затрат берет на себя республиканский бюджет.

А пока труппа театра заимствует сцены Дворца культуры профсоюзов, Дома офицеров и Дворца Республики. В последнем с успехом идут показы рок-оперы "Граф Монте-Кристо": на выходных все 2 700 билетов были выкуплены. Дюма и не снилось!